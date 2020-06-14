Российские военные доставили гумпомощь в сирийский поселок со знаменитыми на весь мир оливковыми садами

В Сирийском поселке Анджара живут без электричества и воды. Школа, хлебопекарня и больница тоже не работают уже несколько лет. В некогда процветающем поселке, где жило 20 тысяч человек, сейчас от силы наберется 500. Уходя из населенного пункта, боевики забрали с собой почти всех молодых людей, рассказал местный житель Рамадан Эльхабун.

«Когда боевики уходили, они разрешили остаться только нам, старикам. Моих детей они забрали и удерживают насильно. Старшему 30, а младшему 14. Их просто запихнули в кузов грузовика, хотят заставить их воевать. Хотя наша семья всю жизнь работала на земле и мы никогда не брали в руки оружие. С тех пор я ничего не знаю об их судьбе», - поделился мужчина.

И такие истории здесь у каждого второго. Боевиков отсюда выбили несколько месяцев назад, но населенный пункт до сих пор не может оправиться. Люди нуждаются в самых элементарных вещах. Поэтому грузовикам с эмблемой российского Центра по примирению враждующих сторон здесь очень рады. За продуктовыми наборами жители выстроились в очередь еще утром.

«Боевики оставили после себя выжженное поле. Украли все. У людей остались просто голые стены, а у некоторых и они разрушены. Те, кто вернулся, не знают, с чего даже начать. Людям очень тяжело. Поэтому эта помощь так важна для нас», признался глава Аджарского сельсовета Афринского района Алеппской области Мухаммед Рестун.

Российские военные привезли в Анджару 250 наборов с уже традиционным перечнем продуктов: это сахар, рис, мука, сгущенка и чай. И, конечно, целую тонну свежеиспеченного хлеба.

«Центр по примирению враждующих сторон на территории САР продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи семьям, наиболее нуждающимся в ней. Сегодня мы проводим гуманитарную акцию в населенном пункте Анджара провинции Алеппо, подобного рода мероприятия планируем проводить и в будущем, как это происходит на протяжении уже нескольких лет», - рассказал представитель ЦПВС Максим Солоха.

Эта помощь нужна жителям Анджары, чтобы продержаться, пока власти восстанавливают инфраструктуру поселка, строят дороги, налаживают водоснабжение и снова подключают дома к электроэнергии. Уже в следующем учебном году должна заработать школа. Сейчас подбирают помещение для хлебопекарни. Но главное, говорят в поселке, что во время боевых действий удалось сохранить гордость Анджары - знаменитые оливковые сады, - а это залог того, что их владельцы сюда обязательно вернутся, и поселок снова оживет.