Московские врачи обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19

Медики в Москве обеспечены самыми современными препаратами в области борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реанимационных коек в достаточный степени, аппаратов ИВЛ в достаточной степени, полностью обеспечены медики самыми современными препаратами в этой области», - сказал мэр столицы.

По его словам, главное не только вылечить пациента, но и не допустить тяжелого состояния. Так как эта болезнь провоцирует ряд хронических заболеваний, которыми люди болеют годы. Наиболее сложные случаи регистрировались, когда больные занимались самолечением или наблюдались в частных клиниках.

«Спасено врачами пациентов, которые поступили в наши клиники 65 тысяч человек. За каждую из этих жизней шла настоящая борьба. Я очень благодарен медикам – врачам, медсестрам, которые сделали все, чтобы спасти людей», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас столичные специалисты направлены в регионы страны, где они помогают своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Опыт и знания различных специалистов из Москвы необходима врачам из Северной Осетии, Владимирской области, Пскова и Забайкалья.

Также Собянин считает, что май месяц был самым тяжелым в борьбе с коронавирусом, так как его пик пришелся на конец апреля-начало мая. Но, говорить о том, что Москва победила COVID-19 еще рано, хоть и властью города принимается ряд мер по возвращению к прежней жизни.