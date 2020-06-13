Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Московские врачи обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19

Ирина Егорова
21:40 13.06.2020
Сергей Собянин заявил, что в больницах достаточно и реанимационных коек, и аппаратов ИВЛ, и современных препаратов.
Московские врачи обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Медики в Москве обеспечены самыми современными препаратами в области борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реанимационных коек в достаточный степени, аппаратов ИВЛ в достаточной степени, полностью обеспечены медики самыми современными препаратами в этой области», - сказал мэр столицы.

По его словам, главное не только вылечить пациента, но и не допустить тяжелого состояния. Так как  эта болезнь провоцирует  ряд хронических заболеваний, которыми люди болеют годы. Наиболее сложные случаи регистрировались, когда больные занимались самолечением или наблюдались в частных клиниках.

«Спасено врачами пациентов, которые поступили в наши клиники 65 тысяч человек. За каждую из этих жизней шла настоящая борьба. Я очень благодарен медикам – врачам, медсестрам, которые сделали все, чтобы спасти людей», - заявил Собянин  в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас столичные специалисты направлены в регионы страны, где они помогают своим коллегам в борьбе с коронавирусом. Опыт и знания различных специалистов из Москвы необходима врачам из Северной Осетии, Владимирской области, Пскова и Забайкалья.

Также Собянин считает, что май месяц был самым тяжелым в борьбе с коронавирусом, так как его пик пришелся на конец апреля-начало мая. Но, говорить о том, что Москва победила COVID-19 еще рано, хоть и властью города принимается ряд мер по возвращению к прежней жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.06.2020, 21:33
В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в Европейской части России
Дата13.06.2020, 15:00
Иконы видов и родов Вооруженных сил доставлены в Главный храм ВС РФ
Дата11.06.2020, 20:17
Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20
Дата12.06.2020, 17:14
Церемония приема атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ: кадры с коптера
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
21:40 В стране и мире
Московские врачи обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19
21:16 В стране и мире
Собянин: май был самым тяжелым в борьбе с COVID-19 в Москве
16:24 В стране и мире
Видео
Рассадник COVID-19: в одном из районов Пекина ввели военное положение из-за коронавируса
13:27 Эксклюзив
Видео
«Советы тут простые»: вирусолог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19
12:32 В стране и мире
Видео
Голикова рассказала, когда Россия прошла пик заболеваемости COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:40 В стране и мире
Московские врачи обеспечены самыми современными препаратами для борьбы с COVID-19
21:33 В стране и мире
В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в Европейской части России
21:16 В стране и мире
Собянин: май был самым тяжелым в борьбе с COVID-19 в Москве
21:06 В стране и мире
Посол РФ в США Антонов переехал из своей резиденции в посольство из-за беспорядков
20:59 В стране и мире
В Москве готова площадка для техники, участвующей в параде Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Видео
Пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара»
Назван эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.