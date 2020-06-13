В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в Европейской части России

Череда опасных погодных явлений в Европейской части России, которые наблюдались в пятницу и субботу, связана со столкновением теплых и воздушных масс. Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, после 5-6-ной жары на Европейскую территорию стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли.

По словам синоптика, сначала началось резкое вытеснение теплого воздуха, после чего он начал быстро подниматься вверх по линии фронта. Одновременно при этом шло быстрое образование облаков, а их верхняя граница находилась на высоте 9-10 километров.

«В таких условиях развиваются очень опасные явления: выпадают сильные и обильные осадки, из-за этого происходят подтопления, усиления ветра и грозы», - добавил Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Тверской области выпало до 63 мм осадков за одну ночь, в Новгородской - до 30 мм, в Московской и Смоленской - до 40 мм.

В столичном регионе непогода наблюдалась в северных областях, а к ночи грозы и дождь пришли и в столицу. В Москве из-за сильного ветра упали больше 40 деревьев.