Собянин: май был самым тяжелым в борьбе с COVID-19 в Москве

Самым тяжелым месяцем в борьбе с коронавирусом в Москве был май, заявил мэр города Сергей Собянин. Объясняется это тем, что пик заболевамости пришелся на конец апреля-начало мая.

«Май был, пожалуй, самым тяжелым, это было очевидно, потому что пик заболеваемости пришелся на конец апреля - начало мая», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сегодня заболеваемость и смертность намного ниже за счет того, что власти Москвы совместно с Минздравом разработали рекомендации на основе замечаний ВОЗ.

Ранее глава города заявлял, что несмотря на то, что Москва постепенно возвращается к прежней жизни, COVID-19 еще не побежден, в связи с чем риски заболеваемости в столице остаются высокими. Поэтому важно соблюдать меры безопасности, надевать маски и перчатки в транспорте и магазине, носить маски, не подвергать опасности пожилых и больных родственников, приходя к ним в гости.

С 9 июня в Москве был отменен пропускной режим и самоизоляция, а также прогулки по графику. Открылись парикмахерские, некоторые непродовольственные магазины, многие сотрудники вышли на работу в офисы.