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В Казани возбудили уголовное дело по факту взрыва на газоправочной станции

Светлана Головина
00:55 13.06.2020
В результате взрыва один человек погиб,еще трое получили травмы различной степени тяжести.
В Казани возбудили уголовное дело по факту взрыва на газоправочной станции
© Фото: salavat_cupere Вконтакте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка газа на газозаправочной станции, сообщили в пресс-службе следственного управления по республике.

Инцидент произошел 12 июня в городе Казани.

«Следственным комитетом России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах")», - отмечается в сообщении.

В результате взрыва один человек погиб, его личность устанавливается, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент на месте работает бригада Республиканского центра медицины катастроф.

По предварительным данным, есть угроза распространения огня на другие емкости, пишет ТАСС

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