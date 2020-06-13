Посол РФ в США Антонов переехал из своей резиденции в посольство из-за беспорядков

Посол России в США Анатолий Антонов временно сменил место работы с резиденции на посольство из-за беспорядков в Вашингтоне. Так как резиденция посла находится в центре Вашингтона и в непосредственной близости к Белому дому, то каждый день, по словам Антонова, приходилось проезжать по улицам, где проходили беспорядки по пути на работу.

«Но ощущение близости к событиям - оно не из самых приятных, которое мне приходилось испытывать, находясь в Вашингтоне . Мы предприняли определенные меры безопасности», - заявил Антонов.

Он отметил, что сейчас вместе с коллегами проживает на территории посольства, которое находится на северо-западе Вашингтона. Он принял такое решение не только исходя из вопросов безопасности, но и потому, чтобы не создавать проблем американской полиции.

По его словам, здание резиденции не пострадало, но демонстранты находились очень близко к нему. Посол все это время находился на связи с сотрудниками Секретной службы, с сотрудниками полиции, чтобы они обеспечили защиту недвижимости.

Также он пожелал США быстрее вернуться «в нормальное русло».

«Никто из нас не злорадствует и не радуется, какие трудности сегодня испытывают простые граждане США», - сказал Антонов в эфире Первого канала.

Он отверг все обвинения ряда американских политиков, что Россия якобы дополнительно разжигает протестные настроения.

США охватили массовые протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе от рук полиции при задержании. Правоохранители наступили ему коленом на шею и задушили, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорил стражам порядка о нехватке воздуха.