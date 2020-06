Посол РФ в США Антонов переехал из своей резиденции в посольство из-за беспорядков Ирина Егорова Он отметил, что сделал это в том числе, чтобы не создавать проблем полиции, в случае, если нужно было несколько раз в день проезжать по улицам, где проходили беспорядки по пути на работу в посольство.

