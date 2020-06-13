В Москве готова площадка для техники, участвующей в параде Победы

На северо-западе Москвы готова площадка, где разместят военную технику, которая в ближайшие часы начнет прибывать в столицу из Алабино для участия в торжественном Параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

Специальную площадку по традиции расположили на улице Нижние Мневники, однако общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч квадратных метров и составит более 9 гектаров.

«Подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде», - сообщили в Минобороны РФ.

На площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения. Для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.