Трамп собрался завершить «эру бесконечных войн»

США восстанавливают основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в «перестраивании» других стран, а в защите собственной страны от врагов. С таким заявлением перед курсантами военной академии в Вест-Пойнте выступил американский лидер Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома также сказал, что в обязанности военных США не входит разрешение древних конфликтов в «далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полиция этого мира, но пусть наши враги знают, что если нашему народу угрожают, мы никогда не будем колебаться», — добавил Трамп.

В то же время американский лидер отметил, что отныне США «будут сражаться только чтобы побеждать».

Похожие заявления уже звучали от американского президента. Так, в октябре 2019 года, комментируя ситуацию в Сирии, он сказал, что для США пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть домой своих солдат.