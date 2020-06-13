РЖД развернули модульный вокзальный комплекс под Мурманском

Руководство Октябрьской железной дороги развернуло модульный вокзал на станции Выходной под Мурманском. Занимая общую площадь в 72 квадратных метра, комплекс рассчитан на 36 посадочных мест. Он также оснащен служебными помещениями для дежурного по вокзалу.

В комплексе расположен также пункт оказания первой медицинской помощи и оборудованные модульные туалеты.

Возвести временный вокзал железнодорожникам пришлось после обрушения 1 июня ж/д моста между станциями Кола и Выходной. Теперь пассажирские поезда после приостановления сообщения с Мурманском прибывают к временному вокзальному комплексу и оттуда же отправляются в обратную дорогу.

ОЖД также организовала временную схему подвоза пассажиров от станции Мурманск к станции Выходной и обратно на автобусах.