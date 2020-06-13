В Ростуризме заявили о неготовности других стран принимать российских отдыхающих

Конкретных дат начала курортного сезона за рубежом для российских туристов пока нет. Официально другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских отдыхающих, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она лишь определила примерные временные рамки.

«Речь идет о возможности начать такие путешествия где-то с середины июля, в августе», - подчеркнула она в эфире телеканала «НТВ».

Глава ведомства сообщила, что Ростуризм находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами.

Однако россияне смогут рассчитывать на отдых в своей стране, Крым, например, открывается для гостей из всех регионов с 1 июля. Сергей Аксенов заявил, что все желающие отдохнуть этим летом на полуострове могут уже бронировать жилье. Для жителей Крыма и Севастополя гостиницы, пансионаты и санатории открываются с 15 июня. Также с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Больше не нужна обязательная обсервация для приезжих. Обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.