Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

Астрономы вновь зафиксировали так называемое сердцебиение черной дыры, которая расположена на расстоянии 600 млрд световых лет от планеты Земля. Об этом сообщает CNN.

Впервые повторяющийся сигнал был обнаружен учеными в 2007 году, но спустя четыре года Солнце скрыло черную дыру из поля зрения спутников. Вновь уловить сигнал удалось в 2018 году при помощи спутника XMM-Newton Европейского космического агентства. По словам ученых, этот сигнал является самым продолжительным сердцебиением черной дыры из всех, которые были зафиксированы ранее.

Под сердцебиением подразумевается повторяющийся сигнал, который создает пульсация вокруг черной дыры.