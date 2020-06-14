Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

Лина Давыдова
03:54 14.06.2020
Сердцебиением ученые называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг черной дыры.
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
© Фото: pixabay.com

Астрономы вновь зафиксировали так называемое сердцебиение черной дыры, которая расположена на расстоянии 600 млрд световых лет от планеты Земля. Об этом сообщает CNN.

Впервые повторяющийся сигнал был обнаружен учеными в 2007 году, но спустя четыре года Солнце скрыло черную дыру из поля зрения спутников. Вновь уловить сигнал удалось в 2018 году при помощи спутника XMM-Newton Европейского космического агентства. По словам ученых, этот сигнал является самым продолжительным сердцебиением черной дыры из всех, которые были зафиксированы ранее.

Под сердцебиением подразумевается повторяющийся сигнал, который создает пульсация вокруг черной дыры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.06.2020, 03:25
Беспорядки в Лондоне: полиция задержала более 100 человек в ходе протестов
Дата14.06.2020, 04:00
Из Астраханской области в Петербург: корабли Каспийской флотилии убыли на Главный военно-морской парад
Дата13.06.2020, 21:59
Плющенко сообщил о новом четверном прыжке Трусовой
Дата12.06.2020, 17:14
Церемония приема атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ: кадры с коптера
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:00 В стране и мире
Видео
Российские военные доставили гумпомощь в сирийский поселок со знаменитыми на весь мир оливковыми садами
04:36 В стране и мире
Видео
«Дыхание» Эльбруса сняли на видео
04:23 В стране и мире
Уголовное дело возбуждено на Камчатке после пропажи четырех человек с перевернувшегося катера
04:00 Армия
Видео
Из Астраханской области в Петербург: корабли Каспийской флотилии убыли на Главный военно-морской парад
03:58 В стране и мире
Новый пуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жители Тверской области руками собирали рыбу на дороге после дождя: видео
Видео
«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Видео
Пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара»
Назван эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.