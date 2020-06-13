На московский регион надвигается сильный ветер

Столичный главк МЧС предупредил о том, что в ближайшее время в столице ожидается сильный ветер. Согласно прогнозу Росгидромета, порывы северо-восточного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области распространило аналогичное предупреждение для жителей Подмосковья.

Спасатели рекомендуют не оставлять машины под деревьями в непогоду, обходить шаткие строения и не приближаться к деревьям.