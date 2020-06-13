Протесты против расизма в Париже переросли в беспорядки
Демонстранты бросали в полицейских петарды, а правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
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Столкновения между жандармами и участниками акции протеста против расизма и полицейского произвола произошли в Париже.
На въезде улицы Тампль правоохранители выставили металлические ограждения, но участники митинга требовали совершить марш до Парижской национальной оперы.
В ходе акции демонстранты бросали в страж порядка петарды, из-за чего полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. О задержании кого-либо из митингующих не сообщается, передает ТАСС.
Подобные акции проходили в Париже ранее, а также в Лондоне после трагедии с Джорджом Флойдом, жестоко убитом полицейскими при задержании на глазах у общественности.