28 пуль: полицейские в США убили еще одного афроамериканца

В США расследуют убийство еще одного афроамериканца полицейскими. Как видно, американских стражей порядка не остановили массовые протесты, которые начались в стране после того, как в Миннеаполисе сотрудник правоохранительных органов задушил чернокожего бандита Джорджа Флойда.

На этот раз полиция остановила жителя Нью-Джерси Мориса Гордона для проверки документов. Однако, как видно на записи авторегистратора, чернокожий мужчина бросился бежать. За что это полицейские открыли огонь по убегающему, высадив в мужчину 28 пуль.

Аналитики уже предположили, что это подольет масла в огонь беспорядков, которые также могут привести к трагическим последствиям. В Портсмуте один из протестующих впал в кому после того, как во время сноса на него обрушилась статуя деятеля Конфедерации.