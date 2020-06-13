Королева Великобритании Елизавета II официально отпраздновала свое 94-летие

Королева Великобритании Елизавета II отметила свой официальный 94-й день рождения. Она родилась 21 апреля, но торжества по традиции назначают на июнь, когда становится тепло.

В честь праздника во внутреннем дворике Виндзорского замка именинница в бирюзовом платье и шляпке наблюдала за мини-парадом, который длился 20 минут. Он проходил с соблюдением всех мер предосторожности - гвардейцы в медвежьих шапках выстроились на непривычно большом расстоянии друг от друга.

В центре Лондона отменили все гулянья, а также церемонию выноса знамени.

Данное мероприятие является одно из первых, где королева присутствовала лично после самоизоляции.

Королева Елизавета правит уже 68 лет - она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца - короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Елизавета увлекается разведение собак, занимается садоводством и любит путешествовать. За время своего царствования она посетила более 130 стран.