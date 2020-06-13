Эксперт назвал причины размагничивания банковский карт

Банковская карта размагничивается под воздействием электромагнитного излучения, но сегодня электроника менее агрессивна, чем 10-15 лет назад, когда с такой ситуацией сталкивались, положив карту рядом с телевизором или в кошелек. Все чаще размагничивание карт происходит из-за физических воздействий на нее - при изгибах, ударах, деформациях.

«Типичным примером является, когда карту забыли в кармане и вместе с одеждой постирали в стиральной машине», - привел еще один пример директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров.

Эксперт посоветовал аккуратно обращаться с пластиковой карточкой, чтобы продлить срок ее службы. Но, если она размагнитилась - это не означает, что ее надо заменять.

«Размагниченную банковскую карту можно использовать для покупок в интернете - ведь там вообще не происходит считывания данных карты, они вводятся клиентом вручную», - рассказал он.

По его словам, можно продолжать оплачивать товары и на кассах магазинов в POS-терминалах, потому что там считывается чип, а не магнитная полоса.

В случае, если надо снять наличные из банкомата, то картой будет невозможно воспользоваться и ее следует перевыпустить, передает агентство «Прайм».