В Минздраве напомнили о важности соблюдения масочного режима для профилактики COVID-19

Несмотря на снятие режима самоизоляции в РФ в связи со снижением числа заболеваемости коронавирусом, граждане страны по-прежнему должны носить медицинские маски. Как отметил, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима является важным элементом профилактики COVID-19.

Наряду с ношением масок, что важно делать в общественных местах и транспорте, необходимо соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, напомнил глава Минздрава.

«Несмотря на то, что в стране наблюдается снижение числа инфицированных, и это хорошо, при этом уровень заболеваемости сохраняется», - добавил министр.

Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, из перепрофилированных клиник под лечение пациентов с коронавирусом, выписали уже почти 80% госпитализированных. Это очень хороший результат, отметила политик.