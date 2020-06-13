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Назван величайший герой за всю историю кинематографа

Ирина Егорова
18:52 13.06.2020
В десятку лучших вошли также Железный человек, Капитан Америка и Бэтмен.
Назван величайший герой за всю историю кинематографа
© Фото: FilmStills.net, Globallookpress

По результатам опроса читателей журнала  Empire составлен список из 50 величайших киногероев за всю историю. Наибольшее количество голосов набрал Индиана Джонс. В фильмах роль Индианы в основном исполнял американский актер Харрисон Форд. Ожидается, что он вернется на экраны в 2022 году. 

Второе место заняла Эллен Рипли - главная героиня серии фильмов «Чужой». Ранее она занимала первое место в рейтинге 100 величайших киноперсонажей всех времен среди женщин по версии того же журнала.

Тройку лидеров замкнул Железный человек в исполнении Роберта Дауни-младшего, запустивший моду на кинокомиксы. В десятку победителей вошли также Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, Лея Органа, Джеймс Бонд, Супермен, Черная Пантера.

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