В РПЦ оценили готовность россиян к замене бумажных паспортов на QR-коды

После заявления главы Минкомсвязи Максима Шадаева о том, что в Москве предлагается в ближайшее время провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения с QR-кодом на замену паспорту, сомнения в целесообразности данного мероприятия высказал предстоятель РПЦ митрополит Иларион.

По мнению главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского, граждане Российской Федерации пока не готовы к замене обычных паспортов на их электронные аналоги, в связи с чем требуется провести большую разъяснительную работу среди населения.

«Люди не доверяют электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает», - пояснил митрополит на канале «Россия-24».

Предстоятель РПЦ уверен, что общество не понимает: как будут действовать данные QR-коды, кто за ними будет скрываться и как их будут контролировать.

Возглавляющий Минкомсвязи Максут Шадаев заявил в связи с этим, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, а его использование должно повысить защиту персональных данных россиян и будет более удобным.

Эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный идентификатор» предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.