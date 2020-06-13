В Петербурге с 15 июня вернутся к работе парикмахерские и бани

В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, которые приостановили свою деятельность из-за введенных ограничений по коронавирусу. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на официальном сайте городской администрации.

По предварительной записи будут работать парикмахерские, библиотеки, рекрутинговые агентства. В городских банях будут работать только помывочные зоны.

Непродовольственные магазины в городе заработали с 8 июня.

В Москве ряд коронавирусных ограничений были сняты 9 июня, в том числе бы отменен режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. Тем не менее сохраняется масочный и перчаточный режим: на улице всегда нужна маска, в помещении - маска и перчатки. В полном объеме заработал каршеринг, социальные карты. Открылисьпарикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и НИИ.

Все остальное, в том числе кафе и рестораны, фитнес-клубы и музеи, детские площадки и скамейки в парках, пока закрыто.