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«Вы не одни»: дочь Ефремова обратилась к семье Сергея Захарова

Ирина Егорова
17:22 13.06.2020
Анна-Мария отметила, что не просит прощения для своего отца, а сама поставила свечку в православном храме за упокой погибшего, хотя верующей не является.
«Вы не одни»: дочь Ефремова обратилась к семье Сергея Захарова
© Фото: amefremova, instagram

Дочь Ефремова Анна-Мария выразила соболезнования близким Захарова, который погиб в ДТП по вине ее отца.

«Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», - сказала она.

По ее словам, девушка хочет вернуться в дом, где отец никого не убивал, «но дома уже нет и не будет».

Анна-Мария подчеркнула, что не просит прощения для своего отца.

«Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни», - сказала она.

Она добавила, что поставила свечку в православном храме за упокой погибшего, хотя сама верующей не является, передает НТВ. 

После того, как Анна-Мария Ефремова узнала о ДТП, она жестко оценила случившиеся, заявив, что «отец не маленький - сам разберется» и выразила готовность носить ему передачки, если того посадят в тюрьму.

Накануне Михаил Ефремов извинился перед родственниками погибшего в форме видеобращения, которое записал, находясь под домашним арестом. Он предложил родным Захарова финансовую помощь и заявил, что не собирается «отмазываться» от содеянного. 

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, не приняла его извинения, назвав их «запоздалыми». 

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