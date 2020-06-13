Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова

Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки. Куценко признал, что случилась большая трагедия, но любой человек, считает актер, перед Богом имеет право на прощение.

«Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил», - написал Куценко в Instagram.

Куценко пояснил, что Ефремов своим примером может показать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя.

«Дорогой Миша. Кто добивает тебя - Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. "Не суди, да не судим будешь" - слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается... Храни тебя Господь», - добавил коллега Ефремова.

Напомним, в результате страшного ДТП, которое совершил актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Авария произошла на Смоленской площади, когда внедорожник актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.