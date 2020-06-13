Будет тяжело: диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Врач-диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от тяги к сладкой пище за неделю.



В первую очередь необходимо избавиться от употребления продуктов, которые содержат быстрые углеводы.

В то же время необходимо воздержаться от сахара, хлопьев для завтрака, сладких напитков, различной выпечки и сладостей, а особо чувствительным людям стоит отказаться от свежих фруктов и ягод, однако через неделю их можно будет снова употреблять.



По словам Паулуна, данный подход позволит также снизить риск возникновения диабета.



Помимо этого диетолог отметил, что особенно вредна рафинированная еда, прошедшая высокую степень очистки.



Для того, чтобы улучшить процесс отказа от сладкого, нужно увеличить физическую нагрузку.

«Это позволит организму больше вырабатывать гормоны дофамины и эндорфины, которые выделяются при употреблении сладкого. Также нужно избегать стресса – больше смотреть интересных фильмов, слушать музыку, принимать ванны» - пишет портал Expressen.

Также одним из важных факторов является питьевой режим, сон и употреблении пищи, богатой белками.