Посол РФ в США озвучил примерный срок существования СНВ-3

Никаких позитивных сигналов от США по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) нет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, договору осталось существовать несколько месяцев.

В Москве хотят определить, в каком направлении Соединенные Штаты собираются двигаться в области стратегической безопасности, отметил он. Предстоящие переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, намеченные на 22 июня, помогут это сделать. В любом случае, Москва продолжит бороться за сохранение данного механизма, заявил Антонов в эфире Первого канала.

В феврале 2021 года истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым сроком на 10 лет с возможностью продления при согласии обеих сторон на пять лет.

Сторонами договора СНВ-3 являются США и Россия, однако нынешний американский президент Дональд Трамп продолжает настаивать на включении в новое соглашение Китая, который не только не проявляет к этому никакого интереса, но и неоднократно высказывался против своего возможного участия. Москва также неоднократно призывала Вашингтон продлить договор на двусторонней основе, отметив маловероятность участия Пекина.

Позиция России по договору СНВ-3 ясна: Москва выступила за его продление безо всяких условий. Об этом говорил и президент России Владимир Путин.