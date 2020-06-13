Рассадник COVID-19: в одном из районов Пекина ввели военное положение из-за коронавируса

Из-за вспышки COVID-19 на рынке в районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения. Также был создан оперативный штаб, сообщил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.

На рынке выявили 45 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, у которых не было никаких симптомов. Анализы проведут всем сотрудникам базы.

На данный момент крупнейший оптовый рынок «Синьфади» временно закрыт с 13 июня.

В Пекине впервые после двух месяцев без эпидемии был выявлен новый случай заражения COVID-19. Им оказался 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок «Синьфади», передает РИА Новости. Также случаи заболевания регистрировались и в других китайский городах, например в Шанхае.