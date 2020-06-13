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Победить глиобластому: врачи нашли способ лечения болезни Фриске и Хворостовского

Валентина Пескова
16:27 13.06.2020
Одна из самых злокачественных форм рака - глиобластома, лишила жизни многих известных и менее известных людей по всему миру.
Победить глиобластому: врачи нашли способ лечения болезни Фриске и Хворостовского
© Фото: Anna Altukhova, Globallookpress

Дмитрий Хворостовский, Жана Фриске, Михаил Задорнов и супруга Константина Хабенского не смогли побороть одну из самых злокачественных форм рака - глиобластому. Болезнь, при диагностировании которой жить человеку остается всего 12-14 месяцев, лишила жизни многих известных и менее известных людей по всему миру.

Российские специалисты Европейского медицинского центра в Москве сообщили, что у них появился инновационный способ лечения данного заболевания. Профессор Алексей Кривошапкин, руководитель нейрохирургического отделения ЕМС, рассказал сайту «Комсомольской правды», что специалисты их центра разработали технологию локального контроля роста опухолевых клеток с минимальным разрушением защитных барьеров, которые строит сам мозг.

«Мозг борется с этой болезнью, борется с опухолью. Нам нужно помочь ему справиться. По-научному наш метод называется – интраоперационная баллонная электронная брахитерапия (разновидность лучевой терапии). Мы уничтожаем клетки опухоли по стенкам опухолевой полости, остающейся после удаления глиобластомы, определенной дозой радиации после максимального безопасного ее удаления», - говорит медицинский специалист.

Говоря более простым языком, сразу после операции по удалению опухоли стенки образовавшейся полости обрабатывают радиацией, чтобы «выжечь» раковые клетки, если они остались.

Для экспериментального лечения в клинике взяли тех пациентов, у которых случился рецидив болезни, и поделили их на группы. В первой группе находились пациенты с рецидивами глиобластом, которые проходят общепринятое лечение с использованием химиотерапии и повторного наружного облучения после удаления рецидива. Во второй группе медики отказались от наружного облучения и от использования химиотерапевтических препаратов, применяемых после повторного удаления опухоли наш метод.

Сравнив две группы, врачи выяснили, что достоверное продление жизни зафиксировано у пациентов с экспериментальным лечением. Это дает надежду тем пациентам, заболевание которых на сегодня считается неизлечимым.

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