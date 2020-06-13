Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На трассе в Китае во время движения взорвался огромный бензовоз: видео

Ирина Егорова
16:02 13.06.2020
Площадь взрыва составила несколько десятков метров, взрывная волна отбросила проезжающий рядом автомобиль.
© Видео: @badglassBZZ, Twitter © Фото: @badglassBZZ, Twitter

На скоростном шоссе в Китае прямо во время движения взорвался огромный бензовоз. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как фура моментально взрывается, ее охватывает пламя, а в небо поднимается густой черный дом, похожий на ядерный гриб.

В результате ДТП, которое произошло в городе Тайчжоу, провинции Чжэцзян, пострадали 50 человек. По меньшей мере четыре человека погибло, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрывная волна также отбросила рядом проезжающие автомобили на десятки метров. Сейчас на участке трассы ведутся спасательные работы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.06.2020, 04:00
Военнослужащие Астраханского гарнизона ЮВО провели первую тренировку торжественного Парада
Дата13.06.2020, 15:00
Иконы видов и родов Вооруженных сил доставлены в Главный храм ВС РФ
Дата11.06.2020, 20:17
Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20
Дата12.06.2020, 17:14
Церемония приема атомной подлодки «Князь Владимир» в состав ВМФ РФ: кадры с коптера
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:57 В стране и мире
Посол РФ в США озвучил примерный срок существования СНВ-3
16:53 В стране и мире
Британские ученые нашли препятствующий восстановлению легких белок
16:27 В стране и мире
Победить глиобластому: врачи нашли способ лечения болезни Фриске и Хворостовского
16:24 В стране и мире
Рассадник COVID-19: в одном из районов Пекина ввели военное положение из-за коронавируса
16:02 В стране и мире
Видео
На трассе в Китае во время движения взорвался огромный бензовоз: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП
Похудел до неузнаваемости: пользователи Сети не узнали Баскова
Видео
Пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара»
Назван эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.