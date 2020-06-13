На трассе в Китае во время движения взорвался огромный бензовоз: видео

На скоростном шоссе в Китае прямо во время движения взорвался огромный бензовоз. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как фура моментально взрывается, ее охватывает пламя, а в небо поднимается густой черный дом, похожий на ядерный гриб.

В результате ДТП, которое произошло в городе Тайчжоу, провинции Чжэцзян, пострадали 50 человек. По меньшей мере четыре человека погибло, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрывная волна также отбросила рядом проезжающие автомобили на десятки метров. Сейчас на участке трассы ведутся спасательные работы.