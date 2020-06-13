В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink

С космодрома на мысе Канаверал сегодня отправилась девятая партия спутников Starlink, которую вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это третий полет для первой ступени Falcon 9, которая должна вновь совершить посадку на плавучую баржу в Атлантике вскоре после запуска. Старт ракеты произошел в 12.21 по московскому времени.

Согласно разработанной технологии компании Space X, приблизительно через 26 минут после старта спутники будут доставлены на промежуточную орбиту высотой до 367 километров. Затем с помощью собственной же тяги они поднимаются на более высокую орбиту, где их тестируют, на затем переходят на рабочую орбиту на высоте около 550 километров, сообщает портал SpaceNews.

Предыдущий запуск Starlink состоялся 3 июня. Минобороны США подписала трехлетнее соглашение с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска для сотрудничества в рамках проекта Starlink. Пентагон изучает возможности использования спутниковой широкополосной связи в военных целях.