Сгорела за пять минут: в Московской области столкнулись две фуры

В Московской области на третьем бетонном кольце столкнулись две фуры КамАЗ и Scania и легковой автомобиль Nissan. Один из грузовиков загорелся. В ГУ МВД по Московской области сообщили «Звезде» что в результате аварии есть два пострадавших.

Из-за массового ДТП образовалась десятикилометровая пробка. Кадры аварии были опубликованы в Сети. На них видно, как один из грузовиков окутан пламенем, в небо поднимается густой черный дым. Участок дороги рядом с местом инцидента также воспламенился.