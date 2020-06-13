Унесенная ветром: в Барнауле торговый центр остался без крыши после урагана

В Барнауле ураган сорвал крышу с торгового центра Plaza. На кадрах, опубликованных в Сети, видно как она легко отрывается, поднимается ветром в воздух и улетает на парковку рядом с комплексом.

© Администрация города Барнаула

Груда искореженного металла упала на припаркованные автомобили, некоторые из них получили повреждения. Крупные обломки разлетелись и на трамвайные пути, из-за чего было временно остановлено движение транспорта.

© Администрация города Барнаула

«В настоящее время с проезжей части убраны листы кровли, движение транспорта полностью восстановлено. На месте работали специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Автодорстроя, администрации Центрального района», - сообщается на официальном сайте города Барнаула.

По данным властей, пострадавших нет.