Семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, не приняла его извинения. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

Находящийся под домашним арестом Ефремов выпустил видеообращение, в котором извинился за совершенное перед родными Захарова и предложил финансовую помощь.

Адвокат Добровинский отметил, что после выхода видеообращения связался с братом и женой погибшего, и теперь передает их ответ.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал адвокат.

Он также отметил, что семья не примет денежной компенсации от Ефремова и будет идти в судебном процессе до конца.

ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем внедорожника врезался в автомобиль Захарова. Позже мужчина погиб в реанимации.