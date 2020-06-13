Подавленность и чувство вины: психологи проанализировали видеообращение Ефремова

Психологи изучили видеообращение, записанное актером Михаилом Ефремовым к семье погибшего Сергея Захарова.

По словам психотерапевта Евгения Фомина, у актера отмечаются внешние признаки посттравматического стрессового расстройства, видна подавленность и чувство вины.

Однако не все специалисты согласились с Фоминым. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров выразил мнение, что актер просто заучил текст и «сыграл» его.

«Самое что интересное, все это было сказано так без запинки, что сейчас мне лично в искренность слов Ефремова верится с трудом», — рассказал специалист.

Он обратил внимание на интонации Ефремова в ролике, его придыхания, паузы и повороты головы. По мнению Жавнерова, это похоже на хорошую актерскую игру, передает телеканал «360».

Обращение Ефремова появилось в Сети 12 июня. В нем он извинился перед семьей погибшего по его вине Сергея Захарова и предложил им финансовую помощь.