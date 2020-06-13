В МВД сообщили о снижении числа преступлений в мае на фоне самоизоляции

В МВД России сообщили, что в мае 2020 года в стране снизилось общее число преступлений по сравнению с маем 2019 года на 5,6%.

В ведомстве отметили, что число убийств и покушений сократилось на 2%, преступлений, связанных с причинением умышленного вреда здоровью – на 8,9%, разбоев на 24,4% и грабежей – на 13,4%.

МВД сообщает, что число совершаемых на улице противоправных деяний сократилось на 16,4%. Число преступлений, совершенных членами семьи в отношении друг друга на бытовой почве упало на 13%.

В то же время, по данным ведомства, выросло число уголовных дел, возбуждаемых в отношении мошенников. Число мошенничеств, квалифицированных по статье 159 УК РФ, увеличилось на 35%. Число преступлений в сфере информационных технологий выросло на 85,1%, сообщается на сайте МВД.

Ранее в МВД рассказали, что количество преступлений, совершенных за первые четыре месяца 2019 года примерно соответствует таковому за аналогичный период 2019 года.