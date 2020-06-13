Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Самарой
Учебный самолет сегодня, 13 июня, совершил жесткую посадку вблизи поселка Октябрьский.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В МЧС показали видео с места крушения легкомоторного самолета Як-52 под Самарой.
На кадрах видны множественные повреждения фюзеляжа самолета, от него мало что осталось. Место жесткой посадки оцеплено сотрудниками полиции, на нем также находятся автомобили скорой помощи и пожарные.
Учебный самолет сегодня, 13 июня, совершил жесткую посадку вблизи поселка Октябрьский. Оба пилота погибли. Кроме них в крушении никто не пострадал.