Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета под Самарой

В МЧС показали видео с места крушения легкомоторного самолета Як-52 под Самарой.

© МЧС РФ

На кадрах видны множественные повреждения фюзеляжа самолета, от него мало что осталось. Место жесткой посадки оцеплено сотрудниками полиции, на нем также находятся автомобили скорой помощи и пожарные.

© МЧС РФ

Учебный самолет сегодня, 13 июня, совершил жесткую посадку вблизи поселка Октябрьский. Оба пилота погибли. Кроме них в крушении никто не пострадал.