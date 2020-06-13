Возвращение жары: в европейскую часть России придет аномальное потепление

В центральной области европейской части страны, начиная со вторника, 16 июня, будет установлен повышенный температурный фон, на несколько градусов поднимающийся относительно нормальных значений. Такой прогноз был озвучен научным руководителем Гидрометцентра РФ Романом Вильфандом.

«Опять двадцать пять, можно сказать», - прокомментировал возвращение жары эксперт.

В столице столбики термометра поднимутся до 30 градусов и будут держаться на этой и, возможно, более высоких отметках.

В более восточных регионах, согласно сообщению Вильфанда ТАСС, норма будет превышена на 2 градуса, в западных же – на 4.

Предстоящее тепло сменит облачную и влажную погоду в Москве, которую принес прошедший по территории столицы активный холодный атмосферный фронт.