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По следам урагана: спасатели поднимают опрокинувшиеся машины на автодороге «Кавказ»

Кирилл Васин
12:04 13.06.2020
Как сообщили в МЧС, по состоянию на 8.30 13 июня 10 автомобилей поставили на колеса.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

На федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в Ставропольском крае сильный порывистый ветер 12 июня опрокинул 11 автомобилей, среди которых 9 грузовых «газелей» и 2 фуры. В МЧС показали видео с места происшествия.

На кадрах видно, как спасатели при помощи кранов ставят на колеса тяжелые грузовики. При этом движение по трассе не перекрыто, лишь на некоторых участках проводится по одной полосе.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 8.30 13 июня 10 автомобилей поставили на колеса.

Для работы задействованы 42 специалиста и 15 единиц техники, в том числе 15 человек и 4 единицы техники от МЧС.

Ураган бушевал по всему краю. Некоторые поселки, а также дома в Минеральных Водах и селе Гражданское остались без света. Порывистый ветер сопровождался мощным ливнем.

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