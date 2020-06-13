Голикова рассказала, когда Россия прошла пик заболеваемости COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19 11 мая.

«11 мая был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — заявила Голикова.

Она подчеркнула, что с конца марта по сегодняшний день прирост числа заболевших в сутки уменьшился в 16 раз. На данный момент в среднем он менее 2% по стране, передает телеканал «360».

В России за сутки подтверждены 8 706 случаев инфицирования коронавирусом. Победил болезнь за сутки 5 271 человек.