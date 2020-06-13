Смертельное ДТП: на Щелковском шоссе в Москве легковушка вылетела в автобус
На данный момент причины аварии выясняются.
© Фото: schelk_city Вконтакте
Страшное ДТП произошло в Москве на Щелковском шоссе, легковой автомобиль столкнулся с автобусом.
В результате происшествия один человек погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что столкнулись пустой автобус и легковой автомобиль Nissan, пишет ТАСС.
ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 12 июня.
На данный момент причины аварии выясняются