Два пилота погибли при крушении легкомоторного самолета в Самарской области
По данным МЧС, при падении самолет не повредил какие-либо постройки, погибших или пострадавших, кроме пилотов, также нет, возгорания не отмечается.
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Два пилота погибли при совершении учебного полета на легкомоторном самолете Як-52 в Самарской области. Самолет совершил жесткую посадку.
Самолет упал в одном километре от поселка Октябрьский. Воздушное судно принадлежит областному аэроклубу ДОСААФ.
«На борту находились два человека (инструктор 1968 г.р. и курсант 2002 г.р.). В результате падения оба члена экипажа погибли», — сообщает ГУ МЧС Самарской области.
По данным МЧС, при падении самолет не повредил какие-либо постройки, погибших или пострадавших, кроме пилотов, также нет, возгорания не отмечается.