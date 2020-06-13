Два пилота погибли при крушении легкомоторного самолета в Самарской области

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

По данным МЧС, при падении самолет не повредил какие-либо постройки, погибших или пострадавших, кроме пилотов, также нет, возгорания не отмечается.

По данным МЧС, при падении самолет не повредил какие-либо постройки, погибших или пострадавших, кроме пилотов, также нет, возгорания не отмечается.

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