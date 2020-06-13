Соцпособия и выплаты будут назначать без предоставления справок. Сообщается, что необходимые для проведения процедуры данные госорганы смогут получать при самостоятельном межведомственном взаимодействии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, нововведение коснется назначения выплат и пособий, в том числе и семьям с детьми от 3 до 7 лет. Задача упрощения и повышения доступности социальной помощи россиянам была поставлена президентом страны Владимиром Путиным.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня данных, необходимых в процессе оформления назначений. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.