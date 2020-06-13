В Казани ввели режим ЧС из-за возгорания на газораспределительной станции
Для тушения пожара привлекли около 200 специалистов и 58 единиц техники.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ
В Казани введен режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания на газораспределительной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Отмечается, что для тушения пожара привлекли около 200 специалистов и 58 единиц техники. Огонь пока не локализован.
Ранее в МЧС показали кадры с места тушения. На них виден яркий стол пламени, поднимающийся от резервуара.
Возгорание произошло после взрыва в здании операторной станции, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.