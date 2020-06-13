В Казани ввели режим ЧС из-за возгорания на газораспределительной станции

В Казани введен режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания на газораспределительной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Отмечается, что для тушения пожара привлекли около 200 специалистов и 58 единиц техники. Огонь пока не локализован.

Ранее в МЧС показали кадры с места тушения. На них виден яркий стол пламени, поднимающийся от резервуара.

Возгорание произошло после взрыва в здании операторной станции, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.