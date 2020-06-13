С Днем России: огромное праздничное граффити на Саяно-Шушенской ГЭС сняли с коптера

В распоряжении сайта «Звезды» появилось видео нарисованного на Саяно-Шушенской ГЭС в честь Дня России граффити, снятое с квадрокоптера. Художники нарисовали огромное изображение в виде стилизованной надписи «Россия». Для этого им потребовалось более тысячи банок с краской.

В работе над граффити, размер которого составляет 570 метров в длину и 52 метра в высоту, были задействованы 15 художников из разных регионов страны и технический персонал станции, который обеспечивал безопасность работ на высоте.

В День России, 12 июня, на смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС прошла торжественная церемония открытия граффити. В ней участвовали почетные жители поселка Черемушки, сотрудники ГЭС, активисты ОНФ и волонтеры акции «#МыВместе».