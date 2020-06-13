«Наступление по всем фронтам»: синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

В воскресенье, 14 июня, в столице и области потеплеет до 20 градусов выше нуля. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, потепление произойдет из-за того, что инициатива переходит к скандинавскому антициклону.

«А вот на следующей неделе лето продолжит наступление по всем фронтам: в условиях солнечной, антициклональной погоды воздух начнет интенсивно прогреваться, и к среде столбики термометров поднимутся до плюс 25 – плюс 30 градусов», — считает Тишковец.

Он отметил, что в ночные часы столбики термометров покажут 13-18 градусов выше нуля, возможно, потеплеет даже сильнее – до 15-20 градусов.