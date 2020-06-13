В России за сутки подтверждены 8 706 случаев инфицирования COVID-19
Справился с COVID-19 за минувшие сутки 5 271 россиянин.
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За сутки в 84 регионах России подтвердились 8 706 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 520 129 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве (1 493), меньше всего — в Севастополе (2).
Справился с COVID-19 за минувшие сутки 5 271 россиянин.