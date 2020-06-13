Названы отрасли с самыми высокими зарплатами с начала 2020 года

Самые высокие зарплаты за первые три месяца 2020 года получили работники страховой и финансовой отраслей. Они составили в среднем 106,6 тысячи рублей в месяц.

Далее идут люди, занятые в добыче полезных ископаемых с результатом в 85,6 тысячи рублей.

Также самые высокие зарплаты за первые три месяца получили специалисты в области связи и информации (81 тысяча рублей), научной и технической отрасли (73,4 тысячи рублей), транспортировки и хранения (чуть больше 50 тысяч рублей).

Наиболее низкий доход имели представители гостиничной сферы и общепита — 29 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на Росстат.

Ранее в Росстате назвали регионы России, в которых средняя зарплата с начала года была наиболее высока. Первое место заняла Чукотка.