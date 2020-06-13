Пассажир самолета снял на видео летающего «кальмара»

Пассажир самолета во время рейса на камеру мобильного телефона запечатлел в небе странный силуэт, напоминающий гигантского кальмара. Видео сделано в прошлом году, но опубликовано только сейчас

На кадрах виден необычный силуэт высоко в небе, выглядящий как кальмар с двумя длинными щупальцами. При более подробном рассмотрении «щупальца» становятся похожи на следы от реактивных двигателей.

В комментарии к записи один из пользователей, оказавшийся практикующим пилотом гражданской авиации, объяснил происходящее на видео.

«Как пилот я могу с уверенностью сказать, что это еще один самолет на пересекающейся траектории полета. Для тех, кто задается вопросом, почему вы не можете разобрать форму самолета: это потому, что он слишком далеко, и слабой камере мобильного телефона тяжело все правильно передать», — отметил комментатор.

Он заметил, что по таким следам в небе ищут самолеты еще со времен Второй мировой войны, потому что это самый простой способ их обнаружить. Пилот лайнера, где находился оператор, очевидно, знал об этом и не стал ничего докладывать.