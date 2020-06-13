В ВОЗ рассказали, опасно ли кормление грудью во время пандемии

В настоящее время не обнаружено фактов, подтверждающих возможность передачи коронавирусной инфекции детям во время грудного вскармливания. Такую информацию сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Аншу Банержи.

Проведенные исследования ни разу не отмечали присутствие вируса в материнском молоке.

«Риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден», - цитирует ТАСС высказывание Банержи на прошедшем накануне брифинге.

Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, ВОЗ официально рекомендует продолжать грудное вскармливание младенцев, так как его можно считать безопасным в условиях пандемии.

Ранее эксперт рассказал, что выделяемые при дыхании инфицированных частицы коронавируса могут накапливаться в атмосфере в форме биологического «смога», развевающегося с течением времени.