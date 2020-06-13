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«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП

Лина Давыдова
00:29 13.06.2020
В своем обращении Ефремов заявил, что «непростительно садиться по пьянке за руль».
«Нет больше никакого Ефремова»: актер записал видеообращение после смертельного ДТП
© Фото: GrazhdaninPoet, YouTube

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП, произошедшего по вине актера. Оно размещено на YouTube-канале GrazhdaninPoet.

Артист признался, что не знает, «какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова», который и стал жертвой аварии.

«Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят», - сказал Ефремов.

Он также снова предложил помощь семье Захарова, в то же время уточнив, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

В своем обращении Ефремов заявил, что ему нет прощения ни от жени, ни от детей, ни от тех, кто ему верил. И вообще, добавил артист, «непростительно садиться по пьянке за руль».

«Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить», - сказал он

Актер также пообещал, что не будет «отмазываться».

«Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», - вспомнил он.

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», - заключил он.

Трагедия произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер  интернет-магазина Сергей Захаров - умер от полученных травм в больнице. Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также найдены следы наркотиков. Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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