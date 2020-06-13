Звезды эстрады провели праздничный концерт для волонтеров на Красной площади

Артисты российской эстрады 12 июня приняли участие в торжественном шоу «Мы вместе», проведенном в столице страны на Красной площади в честь празднования Дня России. Аудиторией на выступлении стали московские волонтеры.

Число зрителей в этом году разительно отличалось от обычного. Вместо 30 тысяч россиян на трибунах расположились лишь несколько сотен человек, рассадка которых была организована с учетом правил безопасности в условиях актуальной эпидемиологической ситуации. Все зрители были в защитных масках, а также, как и участники концерта, заранее прошли тест на коронавирусную инфекцию, показавший отрицательный результат.

Тема борьбы с пандемией в стране и в мире, подвига медиков и стойкости жителей серьезно пострадавших от COVID-19 регионов, красной нитью прошла сквозь сегодняшние представления и выступления ведущих концерта.

Добровольцам, все это время помогавшим в противостоянии болезни, без вклада которых был бы невозможен и проведенный в пятницу концерт, организаторы праздника посвятили отдельную песню «Русский вальс», исполненную Николаем Басковым.

В честь Дня России в Москве также было проведено масштабное световое шоу, которое жители столицы смогли наблюдать на Кремлевской набережной и Манежной площади. Кроме того, фасад Останкинской телебашни был украшен огромной открыткой с поздравлениями, адресованными всем россиянам.