Самый высокий небоскреб в мире окрасился в цвета российского флага

Башня Бурдж Халифа в Дубае, являющаяся в настоящее время самым высоким зданием в мире, была окрашена в цвета бело-сине-красного триколора в честь празднования Дня России. Соответствующую информацию сообщила администрация башни на своей официальной странице в Twitter.

Преображение небоскреба в дни национальных торжеств дружественных государств было проведено далеко не в первый раз и уже успело стать традиционным.

Администрация отдельно поздравила с праздником российскую общину, проживающую на территории крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов. По примерным подсчетам, сегодня в ее состав входят более 200 тысяч человек.

Световые представления в часть Дня России прошли 12 июня в разных городах и разных регионах страны. Кроме этого, очередная годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был ознаменован масштабными красочными салютами.