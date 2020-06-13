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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в цвета российского флага

Анна Берестовая
00:02 13.06.2020
Администрация башни поздравила с праздником российскую общину Дубая.
© Видео: نضيء برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة © Фото: @BurjKhalifa, Twitter

Башня Бурдж Халифа в Дубае, являющаяся в настоящее время самым высоким зданием в мире, была окрашена в цвета бело-сине-красного триколора в честь празднования Дня России. Соответствующую информацию сообщила администрация башни на своей официальной странице в Twitter.

Преображение небоскреба в дни национальных торжеств дружественных государств было проведено далеко не в первый раз и уже успело стать традиционным.

Администрация отдельно поздравила с праздником российскую общину, проживающую на территории крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов. По примерным подсчетам, сегодня в ее состав входят более 200 тысяч человек.

Световые представления в часть Дня России прошли 12 июня в разных городах и разных регионах страны. Кроме этого, очередная годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был ознаменован масштабными красочными салютами.

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